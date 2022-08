Orietta Berti, incidente durante il concerto: cade un drone, colpita una ragazza

16 agosto 2022 a

Tragedia sfiorata durante il concerto di Orietta Berti ad Agrigento, in Sicilia. Un drone utilizzato per effettuare foto dall’alto e riprese aeree, utilizzato da un fotografo che stava immortalando lo spettacolo musicale di Ferragosto, in piazzale Giglia, dove si stava esibendo la cantante, è precipitato sul pubblico colpendo una spettatrice che era seduta su una panchina. La donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per medicazioni e accertamenti.

L'incidente è avvenuto domenica sera, 14 agosto. Le condizioni della donna non sarebbero gravi.

Orietta Berti, quest'anno, per la prima volta, sarà opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. In una lunga intervista al settimanale Nuovo la cantante ha detto: "Mi hanno fatto una proposta cui alla mia età sarebbe stato stupido rinunciare…". E ha continuato: "Sarò avvantaggiata nel mio ruolo perché, soffrendo di insonnia e dormendo solo due ore per notte, vedrò tutto quello che faranno i concorrenti…". E sarà molto severa: "Se qualcuno dovesse esagerare non mancherò di farlo notare…".