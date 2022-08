"Giggi", in scena il ricordo a Giovanni Castellani

29 agosto 2022 a

Grande attesa per il ritorno della compagnia Roma Nostra che, al Teatro Arciliuto, mette in scena "Giggi", un insieme di sonetti, racconti, canzoni e sketch romanesco dedicati a Giovanni Castellani.

Prevista per venerdi 7 ottobre alle ore 20,30 una serata dedicata alla raccolta fondi per il II premio di poesie e teatro romaneschi dedicato a Giovanni Castellani; in programma invece per domenica 4 dicembre alle 20 la serata di premiazione.

L’iniziativa della raccolta fondi a favore del Premio Castellani arrivato alla seconda edizione, è nata in seno alla Compagnia Roma Nostra di Giovanni Castellani, che ha deciso, in collaborazione con l'Associazione Mascherone Fa Cose, con il Teatro Arciliuto e con Pinci Torrefazione di ricordare e un artista, un poeta,

e autore che ha scritto tante commedie di successo, raccontato la semplicità popolare di altri tempi. Storie storie fondate sugli equivoci, sul gioco dei sentimenti, sui luoghi comuni della vita familiare, sul buon senso.

La compagnia ROMA NOSTRA ha iniziato la sua avventura sul palcoscenico proprio al Teatro Arciliuto e con il passare degli anni e dei successi man mano conquistati, è divenuta compagnia stabile dello stesso. La compagnia, proorio come le più rare e grandi, nel corso degli anni si è caratterizza nel mantenersi sempre composta, unita dalla passione per il teatro e dalla profonda amicizia sia nel privato che sul palcoscenico, dagli stessi artisti (Antonella Aiesi, Giovanni Castellani, Massimo Cinque, Caterina Ferlito, Massimo Marinelli, Paola Pinci, Piero Trio) e nel mettere in scena ogni anno un testo nuovo, originalmente scritto dalla fantasia dell’ideatore .

La serata speciale di premiazione del 4 dicembre presenterà “Giggi”: scrittura e messa in scena di Massimo Cinque, autore, regista di teatro e televisione che ha lavorato con numerosi attori italiani tra cui Bramieri, Montesano, il grande Gigi Proietti a cui la rappresentazione èispirata. Costumi di Annamode ’68.