Christian De Sica, "Damiano chi?": la foto in perizoma con cui ridicolizza mr Maneskin

Christian De Sica scherza sull'outfit indossato dai Maneskin agli Mtv Music Awards e che ha costato loro la censura. In particolare a far parlare, oltre all'abito monospalla della bassista Victoria De Angelis, il perizoma del frontman Damiano. Proprio su quest'ultimo dettaglio si è soffermato l'attore che ha ironizzato sui social: "Damiano chi? Toni Brando tutta la vita”. L'attore ha ironizzando facendo riferimento al film Compagni di scuola, Un chiaro modo per rivendicare la "paternità" del look.

In quel caso, però, al posto del cantante della rock band di Roma (vincitrice per il miglior video alternativo con la canzone 'I wanna be your slave'), c’è proprio lui, il noto attore romano nelle vesti di Toni Brando in una scena del film del 1988 diretto da Carlo Verdone.

Intanto prosegue la polemica contro gli organizzatori della cerimonia, "rei" di aver oscurato alcune parti del gruppo. La De Angelis è stata infatti protagonista di un incidente sul palco, che l'ha costretta a suonare a torso nudo, senza nulla sopra. Mentre Damiano, con tanto di lato B scoperto, è stato inquadrato solo a campo larghissimo e stringendo giusto per pochi secondi su lui e le ballerine. Quanto è bastato a far infuriare gli ammiratori della band.