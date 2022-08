Maneskin, il gesto hot di Victoria su Damiano: foto proibita

31 agosto 2022 a

I Maneskin continuano a ribaltare tutte le consuetudini. Agli Mtv Awards Vma di New York, la band italiana si è esibita in vero e proprio show provocante che ha fatto in poche ore il giro del mondo. Il fuori di seno di Victoria in pochi istanti ha fatto il giro dei social e quell'immagine con l'adesivo staccato sul capezzolo è stata addirittura censurata mandando su tutte le furie Damiano.

Sul fronte premi va ricordato che durante l’evento che ha visto trionfare la cantante Taylor Swift per il miglior video, anche la band si è aggiudicata un prestigioso trofeao: miglior video alternativo per "I wanna be your slave".

Ma tornando allo show c'è un dettaglio sfuggito a molti. opo l’esibizione scatenata, i quattro rocker si sono divertiti a scattare delle foto con i Red Hot Chili Peppers. E tra uno scatto e l'altro una foto ha fatto letteralmente il giro tra i fan: quella in cui Victoria tocca il fondo schiena di Damiano. (Qui la foto) L'ennesima provocazione dopo il look audace sul palco che ha confermato la natura fuori dagli schemi di questa band che ha ridato slancio alla musica italiana in tutto il mondo.