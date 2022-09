Sharon Stone "non ha voluto farlo": clamoroso, perché viene scaricata dal toy-boy

Francesco Fredella 02 settembre 2022 a

Sharon Stone, una delle attrici più affascinanti al mondo, sembra che sia stata scaricata da un ragazzo (molto più giovane di lei). Il motivo? Assurdo. Pare, da rumors, che gli abbia chiesto di chiesto di sottoporsi al botox. La sua risposta sarebbe stata categorica: no. Un secco no. E avrebbe deciso di mollarla dall'oggi al domani. E insomma, Sharon Stone scaricata a 64 anni. La notizia fa subito il giro della Rete e diventa virale in poco tempo.

"Sarebbe probabilmente davvero bello per il tuo ego e per il mio se lo facessi", ha replicato la Stone raccontando la vicenda. "Ci siamo rivisti solo un’altra volta (dopo quella richiesta) e poi lui non era più interessato a frequentarmi - ha raccontato la star a Vogue Arabia, che le ha dedicato doppia copertina e intervista sul numero di settembre -. Se non mi vedi più per questo, per favore trovati la strada d’uscita".

Al momento non si conosce l'identità del partner. Secondo il Daily Mail sarebbe un rapper 26enne che è venuto fuori dopo mesi di frequentazione segreta. E ad Hollywood non si parla di altro. Il no al Botox ha una radice profonda: l'attrice nel 2001 ha avuto un ictus e forse per questo motivo avrebbe preferito rinunciare alle punturine. "Ci sono stati dei periodi quand’ero super famosa in cui ho fatto Botox, filler e cose del genere - dice l'attrice al Daily Mail- ma poi ho avuto l’ictus e un’emorragia cerebrale di nove giorni e ho dovuto fare più di 300 dosi di Botox e filler per tirare su di nuovo un lato del mio viso".