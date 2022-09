Elisabetta Gregoraci, reggiseno in pizzo e...: come si è presentata a Venezia

07 settembre 2022 a

Elisabetta Gregoraci si prende la scena a Venezia: il look dell'ex moglie di Flavio Briatore ha conquistato tutti al Festival del cinema. Questa sera sfilerà sul red carpet in occasione dell'ottava serata della 79esima edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica. La conduttrice e showgirl è sbarcata al molo dell'hotel Excelsior con un completo total black che non è passato inosservato: ad attirare l'attenzione soprattutto il reggiseno in pizzo nero trasparente e con effetto push-up, che le metteva in risalto il decollete, lasciandole scoperti gli addominali scolpiti.

L'outfit della Gregoraci era super sexy: assieme al top in pizzo un completo giacca e pantalone firmato Ermanno Scervino. Il suo fisico scolpito ha reso il look ancora più sensuale. A catturare tutti anche il sorriso perfetto che ha rivolto ai fotografi in attesa. A completare il tutto diversi dettagli e accessori: sandali con tacco a spillo, una piccola borsa effetto coccodrillo e degli occhiali da sole a forma di cuore.

Per i capelli, invece, l’ex moglie di Briatore non ha voluto nessuna acconciatura, preferendo rimanere super naturale con i capelli sciolti. Adesso non resta che aspettare il momento del red carpet: l'anno scorso aveva stupito tutti con un abito blu molto elegante disegnato da Mario Dice. Per lei si tratta della seconda volta a Venezia.