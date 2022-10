Sara, mamma troppo sexy: vietato l'ingresso alla scuola dei figli

05 ottobre 2022 a

Troppo sexy per entrare nella scuola dei figli. Ma abbastanza per finire in copertina su Playboy. E' la storia paradossale e piccantella di Sara Blake Cheek, astro nascente dell'industria per adulti, capace di guadagnare centinaia di migliaia di dollari grazie alle foto e ai video pubblicati su OnlyFans e di creare un impero mediatico da un milione di dollari.

La procace modella americana, 31 anni, stata "rimbalzata" dal club sportivo in cui giocano i rampolli in Florida, bandita perché considerata troppo provocante e imbarazzante per gli altri soci. Qualcuno di loro, probabilmente, conosceva la professione della signora, che oltre a essere una ex proprietaria di un salone estetico, è famosa anche come giornalista sportiva, esperta di football americano per le reti tematiche ESPN e Fox Sports nonché co-conduttrice del programma The Coach JB Show.

Il trionfo professionale la ripaga almeno in minima parte delle amarezze private. "Una copertina di Playboy è qualcosa che sogni..dominare nell'industria sportiva come mamma coniglietta di Playboy, mamma di quattro figli, e creatrice di OnlyFans oltre che una moglie, è letteralmente qualcosa che nessuno è stato in grado di fare prima", ha spiegato con orgoglio al tabloid britannico Daily Star. "Continuo a dire che questo è solo l'inizio. Ho continuato a essere uno dei migliori creatori di OnlyFans e ho guadagnato un milione di dollari. La percezione che fare OnlyFans ti impedirà di avere una carriera è un giudizio obsoleto. Essere audaci nella sessualità è in realtà un super potere".