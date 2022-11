Monia Venturini inviata del Tg1 stoppa il collegamento e va via in diretta

18 novembre 2022 a

Sconcerto al Tg1, altro che "il bello della diretta". Monia Venturini, inviata del telegiornale della rete ammiraglia della Rai a Sharm el Sheikh, dove si sta per concludere la conferenza COP27 sul clima, si congeda dopo pochi secondi dai telespettatori e molla il collegamento, con la conduttrice Giorgia Cardinaletti costretta a tornare in studio in fretta e furia.

Edizione delle 20, la più seguita dalla giornata. Il tema è caldissimo, in Egitto si respira una certa tensione perché come accade da anni nonostante l'impegno formale di governanti, ministri, rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ong e scienziati, gli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015 sembrano ancora lontanissimi non solo da realizzare, ma anche solo da avvicinare.

L'inviata del Tg1 spiega come il nulla di fatto sia, ancora una volta, a un passo. "L'accordo non si trova, la Cop chiude domani ma in realtà sappiamo che ministri e delegati hanno rinviato tutti i loro voli di rientro a lunedì, e questo non è un bel segnale. Il nodo è quello dei risarcimenti chiesti dai Paesi poveri ai Paesi ricchi. Purtroppo...". E qui la Venturini si blocca, abbassa lo sguardo e poi il capo. La musica in sottofondo sembra stordirla: "Scusate...". Pochi secondi di silenzio, quindi la frase raggelante: "Scusate ho un problema". Quindi la giornalista lascia il collegamento, con la telecamera fissa che finisce per inquadrare la notte egiziana.

Malore? Defaillance? Crisi di panico? In rete si scatenano tutte le teorie, ma è la stessa Venturini, su Twitter, a precisare: "Non stavo morendo in diretta - nota con molta autoironia -. Mi hanno bloccato perché qui non si poteva fare il collegamento. Stato di polizia appunto". Decisamente più inquietante.