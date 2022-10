Pomeriggio 5, "facciamo un incidente"? E la D'Urso asfalta la sua inviata

14 ottobre 2022 a

Una battuta fatta dalla sua inviata a Pomeriggio 5 ha fatto arrabbiare Barbara D'Urso. L'imprevisto è avvenuto mentre la trasmissione si stava occupando del cavalcavia crollato a Novara. Coinvolta un’automobile sulla quale viaggiava una donna, che però a parte lo choc non ha riportato ferite. La D’Urso ne ha parlato abbondantemente in questi giorni, sentendo anche la diretta interessata. Nella puntata del programma andata in onda ieri, la conduttrice ha voluto fare una sorpresa alla donna: un uomo ha deciso di aiutarla dandole un’auto in uso gratuito per 90 giorni.

Tanta la commozione da parte della signora. È stata l'inviata Ilaria Dalle Palle ad accompagnare la donna a "scartare" il suo regalo. E proprio mentre la signora si è messa alla guida per provare l'automobile, all’inviata è scappata una battuta infelice: “Adesso facciamo un piccolo incidente in diretta…”. Parole che hanno creato sconcerto tra i telespettatori e anche nella conduttrice.

"Ilaria per piacere, evitiamo. Ma neanche una battuta del genere devi fare…”, l'ha subito ripresa la D'Urso. Che poi si è rivolta direttamente al suo pubblico e, smorzando un po' i toni, ha detto: "Ogni tanto la devo riprendere". L’ospite, comunque, era così commossa per questa sorpresa che probabilmente neanche si è accorta della battuta.