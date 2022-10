Paola Barale seminuda a Ballando con le stelle

16 ottobre 2022 a

a

a

C'è anche la bellissima Paola Barale tra le vittime di "Moda caustica", la velenosissima rubrica fashion di Striscia la notizia. La showgirl ed ex storica valletta di Mike Bongiorno ha sempre conquistato tutti per i suoi look, vistosi quando da giovanissima era la sosia italiana di Madonna, e oggi sobri ed eleganti, da diva matura. Ma a Ballando con le stelle, per la prima puntata, ha deciso di stupire l'Italia.

"Ma come ti permetti?". Commento hard, Luisella Costamagna perde il controllo





"Guardate cosa le hanno fatto indossare - nota Alessandro Siani, che conduce il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci in coppia con Vanessa Incontrada -. Mamma mia, questa tutina aderente dallo stile vedo non vedo non le dona per niente". "Per me questo è già un grandissimo traguardo", spiega Paola in studio da Milly Carlucci, E Siani infierisce: "Ah abbiamo capito, Paola con questo abito di scena voleva conquistare. E ha conquistato. Sì, un posto nella rubrica delle peggio vestite"



Paola Barale, vedo non vedo: guarda il video di Striscia la notizia



A vincere però è Antonella Clerici, che a E' sempre mezzogiorno si presenta indossando pantaloni blu e camicia bianca e azzurra con stampa floreale. Abbiamo capito, lo stilista voleva entrare nel cuore di Antonellina e ha puntato sulla carta dei fiori, ma la Clerici gli darà... picche!", se la ride Siani, che poi consegna idealmente il "Premio speciale Punto e croce al merito" a Orietta Berti, che al Grande Fratello Vip ha sfoggiato pantaloni fucsia e casacca oversize bianca e rosa schocking, per di più a fiori. "Orietta, ma chi ti ha consigliata? Con tutti gli errori che fa, è imprevedibile: con lei non è mai... rose e fiori".