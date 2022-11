Silvia Toffanin, addio Verissimo: clamoroso a Mediaset, a che "ruba" il posto

21 novembre 2022 a

Clamoroso cambio di programma per Silvia Toffanin. La conduttrice di Canale 5 ha lasciato Verissimo per un altro programma, Caduta Libera. Un addio temporaneo quello della conduttrice che, assieme a Tiziano Ferro, è stata ospite di Gerry Scotti. Dopo l'intervista la Tofffanin e il cantante, in Italia per promuovere il suo ultimo album "Il mondo è nostro", hanno partecipato come concorrenti speciali al quiz serale.

Ad avere la meglio sull'artista la conduttrice che è addirittura riuscita ad arrivare all'ultimo gioco, quello dei "dieci passi". Qui però Scotti ha fatto le ultime dieci domande alla Toffanin, che non è riuscita a rispondere in tempo. Prima dei 3 minuti la conduttrice è riuscita a rispondere a nove dei dieci quesiti. Insomma, nonostante il tifo di Tiziano Ferro, la Toffanin non ha vinto nulla.

Qualche ora prima il cantante si era confidato con la padrona di casa negli studi di Verissimo. Qua, sul suo esordio, aveva ammesso: "Sono stato emarginato tutta l'adolescenza, perché sfigato e grasso. Faccio canzoni, divento popolare, cosa strana per me, in più sei un cantante pop, giovane e cominciano a dirti che sei bello e bravo e io non riuscivo a crederci e mi sentivo fuori luogo. Adesso posso dirti che non l'ho vissuta bene all'epoca ti avrei detto che era tutto bello e tutto ok".