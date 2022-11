Memo Remigi, fucilata a Serena Bortone: "La stimo, ma..."

21 novembre 2022 a

No. Memo Remigi non ci sta. Dopo la cacciata da Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1, per la palpatina a Jessica Morlacchi - un gesto pessimo - prova a difendersi. E si toglie dei sassolini dalle scarpe.

In un'intervista al Corriere della Sera, oltre a ribadire le scuse, Memo Remigi passa al contrattacco. "Il gesto – seppur con un intento scherzoso – è stato totalmente sbagliato e non andava fatto. Ho chiesto scusa e lo ribadisco qui. Scusa a Jessica Morlacchi, scusa a Serena Bortone, scusa alla Rai", premette. E ancora: "Nel mio animo era uno scherzo tra amici cari quali eravamo. Altrimenti mi sarei immediatamente scusato".

Poi, però, l'83enne Memo Remigi attacca in modo durissimo proprio la conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, manifestando tutta la sua rabbia e delusione per il fatto che non gli sia stato neppure concesso un tentativo di chiarimento. "Stimo profondamente Serena Bortone, è una grande professionista, e capisco dovesse agire così. Umanamente, visto il nostro rapporto, mi è dispiaciuto solo non ricevere una telefonata da lei per chiarirci", ha detto chiaro e tondo, dritto al punto, senza peli sulla lingua. Poi, sulla Morlacchi: "Ho fatto a Jessica le mie scuse pubbliche naturalmente. Che non smetterò mai di ribadire, ma non me la sono sentita di chiamarla", ha concluso Memo Remigi.