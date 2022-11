Storie Italiane, "l'hai spento?": la domanda che imbarazza Mariotto

22 novembre 2022 a

a

a

Guillermo Mariotto ripreso da Elenora Daniele. A Storie Italiane va in scena un siparietto che la dice tutta sul giudice di Ballando con le Stelle. Mariotto infatti, spesso, è stato sorpreso durante la diretta con il cellulare acceso. Un gesto che ha creato non pochi imbarazzi in studio dato che il cellulare di Mariotto squillava proprio durante il programma. E così il giudice di Ballando con le Stelle ha collezionato una serie di gaffe per cui è diventato famoso anche nel contenitore Rai del pomeriggio. Ma questa volta la conduttrice, Eleonora Daniele, ha voluto prevenire ogni rischio. Rivolgendosi a Mariotto ha affermato: "Hai spento il cellulare?".

"Caso-Montesano a Ballando? Cosa proprio non torna": bomba del signore della tv

Mariotto però non ha risposto e così è calato un po' di gelo in studio. Poco dopo le telecamere lo hanno sorpreso mentre usava il suo smartphone. Probabilmente lo stava spegnendo, ma di certo le parole della Daniele hanno avuto il loro peso.

"Enrico Montesano? Io credo che...". Milly Carlucci rompe il silenzio: una bomba

E sempre la conduttrice ha voluto pungere ancora Mariotto: "Prepariamoci tutti perchè fra poco Guillermo Mariotto si esibirà qui a Storie Italiane facendo la danza del ventre. Guillermo si è messo la camicia oggi, così tra un po’ si sbottona e fa la danza". Poi la replica di Mariotto: "In realtà tra poco corro in aeroporto e vado in Qatar...". Insomma il cellulare di Mariotto è diventato l'incubo della Daniele e pur di tenerlo lontano dallo smartphone avrebbe preferito una danza del ventre. Mariotto si esibirà a Ballando sulle note orientali?