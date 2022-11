Ballando, Milly Carlucci rompe il silenzio: "Montesano? Io credo che...", una bomba

20 novembre 2022 a

Ora, anche Milly Carlucci rompe il silenzio sul caso-Enrico Montesano, il comico cacciato da Ballando con le Stelle, il programma in onda su Rai 1, per essere andato alle prove della trasmissione con una maglietta della X-Mas. La Carlucci ha parlato dell'accaduto nella puntata del programma in onda sabato 19 novembre.

"Come sapete, la Rai ha deciso di sospendere Enrico dalla competizione, per un comportamento giudicato inaccettabile per le regole dell’azienda e per i principi ispiratori del mandato di servizio pubblico", ha premesso. E ancora: "Come direttore artistico di questo programma, sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra in pista perché il loro contributo artistico sarebbe stato importante".

Dunque la Carlucci ha sottolineato: "Sono ovviamente dispiaciuta a livello umano anche per Enrico, che a sua volta è dispiaciuto per tutto quello che è successo. Chiedo scusa a tutti e io credo alla sua buona fede", ha concluso la Carlucci, spezzando insomma una lancia a favore di Montesano.