Belve, Nancy Brilli e le corna: "Era mio marito", siluro su Elena Sofia Ricci

Nancy Brilli senza freni. Ospite di Francesca Fagnani a Belve, l'attrice nella puntata in onda su Rai2 martedì 22 novembre ne ha per tutti. Si parte con Ivano Fossati. A ricordare la lite con il cantautore è la stessa conduttrice. Tra Fossati e la Brilli ci fu infatti una relazione che durò dal 1991 al 1994. Durante la storia lei gli ruppe una gamba con un calcio. Un retroscena già noto, ma sul quale l'attrice vuole precisare: "Intanto non ho cominciato io e poi rotto è una esagerazione (…) Niente di ospedaliero".

Per non parlare poi degli schiaffi al regista Paolo Virzì. "Mi scrisse una lettera dicendomi che chi andava da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo di operaia - spiega -, di fatto abbiamo litigato". E da allora tra i due le frizioni non sono mai mancate. Poi, ecco che la conduttrice tira in ballo un'altra vip: Elena Sofia Ricci. "Non vi siete amate perché lei (Nancy, ndr) aveva una frequentazione con suo marito".

"Ex marito", replica subito l'attrice prima di proseguire: "Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa". In un’intervista passata, la Ricci dichiarò che la Brilli "veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito Luca (Damiani, ndr)", con cui è stata sposata nel 1991 per circa un anno. Infine, la Brilli ricorda la sua scomparsa dalle scene televisive dopo un lungo successo: "Sono andata a chiedere in Rai e c’era una funzionaria che mi ha detto che le attrici non erano più le belle ragazze degli anni ‘90 ma erano donne vere (…) Me l’ha proprio detto".