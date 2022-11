Belve, la Bernardini De Pace: "Ha perso tutto, l'ho già querelato". Il vip disintegrato

17 novembre 2022 a

Annamaria Bernardini De Pace non risparmia nessuno. Ospite della puntata di mercoledì 16 novembre di Belve, l'avvocato divorzista più noto d'Italia lancia frecciate a destra e a manca. Si inizia con Francesco Totti. L'ex calciatore aveva chiamato la De Pace per difenderlo nel contenzioso con l'ex moglie Ilary Blasi, salvo poi stracciare l'accordo. Ma sull'argomento, nonostante le domande di Francesca Fagnani, l'avvocato non intende tornare.

Tanto che liquida con un "Ma Totti chi?" le richieste della conduttrice di Rai2. Si passa poi a Gabriele Muccino. Come noto il regista, dopo che la De Pace difese la moglie, la definì una donna che "schiaccia la vita delle persone come noci". "Ha perso tutto - commenta questa volta -, è normale, l’ho già querelato". Non può mancare Asia Argento. L'attrice non ha mai saldato il conto. Anche su di lei il legale non si risparmia: "Non la difenderei più, può mai sembrare una vera vittima a qualcuno?".

Ecco poi spuntare Selvaggia Lucarelli. "Non ha forza, nonostante si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell’affrontare le donne e darle un minimo di collaborazione. Con le donne non è coraggiosa, non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna". Infine la Fagnani si sofferma sul tema molestie ricordando quelle subite dalla Bernardini De Pace quando era ragazzina. "Trovo che oggi le donne siano esagerate, se uno ti dà una pacca, ti tocca per sbaglio, fanno le vittime, le scene, se ti toccano il sedere quasi per apprezzarti, fanno una scena: sono stata male...", sono le sue parole mentre invece la giornalista precisa: "Se ti toccano per apprezzarti ci deve essere reciprocità, la molestia è la molestia". Ma la De Pace non cambia idea: "C’è molestia e non molestia".