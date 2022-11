Aurora Ramazzotti, incidente nella vasca da bagno: cosa è successo

25 novembre 2022 a

a

a

Incidente nella vasca da bagno per Aurora Ramazzotti che ha condiviso sul suo profilo Instagram l'ennesima disavventura. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che ha due gatti, spiega che stava riempiendo la vasca quando all'improvviso, "mi sono allontanata un secondo e ho sentito ‘Pluff’. Adesso non mi posso più far la vasca perché è piena di peli. Dopo un'ora che sono stata a riempirla è destino che non lo devo fare".

"Mi hanno chiesto certe cose...": Paola Barale, rivelazione piccante

E ancora: “Io ho una vasca che ha un po' di problemi, perché la casa è nuova, vabbè e viene fuori solo acqua bollente. Quindi io per farmi la vasca ci metto un botto perché devo riempirla con una bacinella con l'acqua fredda per compensare l'ustione che ti prendi se usi solo l'acqua del rubinetto. Ero lì che facevo questo lavoro, una fatica, col gatto che stava lì in mezzo". Infatti il micio come si vede nelle immagini era seduto sul bordo della vasca. "Però lei è curiosa. Non pensavo si sarebbe buttata, dovrebbe avere paura dell'acqua. No, il mio no".

"Ho detto di avere il cancro, mi hanno licenziato": scandalo e vergona in televisione

Ecco quindi la gatta tutta bagnata avvolta in un asciugamano e Aurora tra il disperato e il divertito: “Adesso non mi posso più far la vasca perché è piena di peli. Dopo un'ora che sono stata a riempirla, è destino che non lo devo fare”.