Ballando con le stelle, la voce: "Ecco quando salta la puntata"

26 novembre 2022 a

La programmazione di Ballando con le stelle subirà altre variazioni per dare spazio alle partite dei Mondiali di Calcio del Qatar 2022, motivo per il quale questa sera 26 novembre, la trasmissione comincerà intorno alle 22. Secondo quanto riporta il settimanale DiPiùTV, sabato prossimo, 3 dicembre, il talent di Rai uno condotto da Milly Carlucci non andrà in onda. Dunque la nona puntata, che sarà poi la semifinale, sarà anticipata a venerdì 2 dicembre, quindi nella collocazione che nelle ultime settimane è stata di Tale e Quale Show.

Ma non è tutto. Perché oltre all’anticipo alla serata del venerdì, la nona puntata del programma condotto da Milly Carlucci avrà un’altra anomalia. Esattamente come accade questa sera, cambierà anche l’orario: anche venerdì 2 dicembre, infatti, la trasmissione inizierà attorno alle 22, esattamente alle 22.05 secondo quanto è indicato sempre da DiPiùTV, quindi dopo l’incontro di calcio Camerun-Brasile e un breve segmento dello show di Bobo Vieri legato al campionato di calcio. Dopo l’appuntamento di venerdì 2 dicembre, lo show si prenderà una pausa e la settimana successiva non lo vedremo in onda né venerdì né sabato, mentre la decima puntata, che non sarà l’ultima, andrà in onda sabato 17 dicembre.