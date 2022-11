Pomeriggio Cinque, "sparita": chi scappa dalla d'Urso in diretta

26 novembre 2022 a

Barbara d’Urso ha avuto difficoltà con un’ospite un po’ “particolare” nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda su Canale5. La conduttrice si è occupata di casi di persone famose che sostengono di aver avuto contatti con l’aldilà. In collegamento è intervenuta la signora Elisa, che si è presentata come una medium: in studio però praticamente nessuno ha creduto a quello che ha raccontato.

Si è quindi scatenato il caos, con la d’Urso che non è riuscita a riportare facilmente la calma, soprattutto a causa dell’esuberanza della signora Elisa, che ha iniziato a parlare a ruota libera ed è diventata ingestibile. “Lei è imbarazzante”, ha sbottato a un certo punto Poletti. A un certo punto la presunta medium ha tirato in mezzo il fatto che fosse già stata ospite nel 2010 a Pomeriggio Cinque e poi ha delirato sugli uffici stampa, sostenendo di non averne uno e che per questo motivo non viene invitata in trasmissione.

Alla fine la medium ha lasciato la diretta: “Io vi saluto e vi fate la trasmissione da soli, arrivederci”. “Io non ho capito niente - ha dichiarato la d’orso - chiedo scusa alla signora Elisa se non mi ricordo che 13 anni fa è venuta in trasmissione da me. Ho un’età e poca memoria. Non ho comunque assolutamente capito cosa ha detto”.