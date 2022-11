Ballando con le stelle, programmazione stravolta: quando va in onda

28 novembre 2022 a

a

a

Cambia la programmazione di Rai 1: Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci, andrà in onda non sabato 3 dicembre come ci si sarebbe aspettato, ma venerdì 2. Il motivo? I mondiali di calcio. Quella che andrà in onda venerdì alle 22 circa, dopo Camerun-Brasile, è una puntata importante del programma, visto che si tratta della seconda semifinale.

In generale, comunque, la programmazione Rai dedicata ai Mondiali in Qatar ha stravolto non poco la consueta messa in onda della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Stando ad alcune delle indiscrezioni trapelate, il successivo appuntamento con Ballando con le Stelle dovrebbe avvenire come di consueto sabato 17 dicembre in prima serata, mentre la finalissima verrebbe anticipata a venerdì 23 dicembre sempre in prima serata, per evitare di farla coincidere con la Vigilia di Natale. Su queste voci, però, non è ancora arrivata alcuna conferma da parte della Rai.

In uno degli ultimi appuntamenti di Ballando è prevista la fase del ripescaggio tra le coppie eliminate dalla gara nelle puntate scorse. Intanto la situazione tra i membri della giuria continua a essere piuttosto tesa. Nell'ultima puntata del talent andata in onda, Selvaggia Lucarelli è stata attaccata duramente da Mariotto per avere definito "squallide" alcune uscite della concorrente Iva Zanicchi.