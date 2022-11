Ballando, Carolyn Smith: "Milly Carlucci mi ha salvato la vita", la rivelazione

29 novembre 2022 a

A cuore aperto, una lunga intervista-confessione per Carolyn Smith, pubblicata sull'ultimo numero del settimanale Gente. La presidente della giuria di Ballando con le Stelle, il programma in onda su Rai 1, racconta del suo rapporto con la conduttrice, Milly Carlucci, parlando di quando nel 2008 perse la madre e la Carlucci le fu molto vicina.

"Mi trovavo a Londra, ero disperata ma avvertivo tanto la vicinanza di Milly", spiega la giurata. E ancora: "Sapevo che era una grande artista, ma quella volta ne ho colto proprio l’umanità". Insomma, in quel momento doloroso e drammatico, il legame tra le due si è rafforzato, si è trasformato. Ma non solo: Milly Carlucci, aggiunge la Smith, le è stata molto vicina e lo è tutt'ora nella sua battaglia contro il tumore.

"Quando ho saputo di avere un cancro al seno, lei è stata la prima persona che ho chiamato: mi ha subito messo in contatto con il team che mi segue, salvandomi la vita", spiega Carolyn Smith. Infine, c'è spazio anche per un po' di leggerezza. Infatti la giurata rivela di non aver creduto alla prima telefonata con cui le proposero il ruolo che tutt'ora occupa a Ballando con le Stelle, tanto che riagganciò in malo modo. "Appena ho capito che non si trattava di uno scherzo e ho conosciuto Milly, l’ho trovata simpatica, ironica e tranquilla, anzi anche più tosta di me", conclude Carolyn Smith con parole cariche di stima e affetto per la Carlucci.