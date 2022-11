Ballando, Canino contro Selvaggia: "Analfabeti funzionali. Se non lo capisci..." 

29 novembre 2022 a

Si continua a respirare tensione dietro il banco dei giudici di Ballando con le Stelle. Nella puntata andata in onda la settimana scorsa, Mariotto ha attaccato Selvaggia Lucarelli dopo che quest'ultima aveva definito "squallide" alcune uscite di Iva Zanicchi. Ad avere qualche problema con la giornalista, però, non è solo Mariotto ma tutti i giurati, che sembrano essere compatti contro la Lucarelli. Basti pensare alle frecciatine di Carolyn Smith e alle sfuriate di Ivan Zazzaroni, a cui ora si aggiungerebbe anche la stoccata di Fabio Canino.

Secondo quanto riportato da Bubinoblog, infatti, lo speaker radiofonico avrebbe puntato il dito contro la collega di giuria e il suo fandom: "Sicuramente non mi metto a rispondere a frustrati che a comando vanno sui social a offendere. Nessuno paga nessuno ma se tu volontariamente fai partire una shitstorm sai che tra i tuoi followers che dicono la loro ci sono i soliti analfabeti funzionali che usano parole tipo “bullismo”, “inclusività” senza avere la minima idea di cosa siano e la gravità dei fenomeni”.

Il riferimento sarebbe ai commenti sgradevoli che Canino ha ricevuto di recente sui social. I fan di Selvaggia lo avrebbero etichettato come "un bullo tra i bulli". In ogni caso, per come si è messa ora la situazione, sembra davvero difficile che la Lucarelli accetti di fare parte della prossima edizione del talent. Gli attriti con gli altri protagonisti dello show sono davvero troppi.