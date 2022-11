Ballando, la Erra vuota il sacco: "Cosa è successo dietro le quinte"

30 novembre 2022 a

a

a

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith a Ballando con le Stelle sta accendendo e non poco il programma di prima serata del sabato sera di Rai Uno. Un episodio in particolare ha dato il via alle malelingue: la foto scattata dietro le quinte da Carolyn Smith con tutti i giudici di Ballando. Tutti appunto, tranne uno: Selvaggia Lucarelli. E così immediatamente le voci di una rottura definitiva tra le due si sono fatte strada.

Ma ora a spiegare cosa è successo proprio dietro le quinte è Rossella Erra. L'opinionista prima di tutto spiega la sua posizione sulla lotta intetsina che sta coinvolgendo Ballando: "Ha professionalità nel suo settore, come Selvaggia nel suo. Per me è il verbo della danza".

Poi svela cosa è successo davvero lontano dalle videocamere. "La foto della giuria scattata da Carolyn Smith? Semplicemente Selvaggia non era ancora arrivata". Insomma a quanto pare l'assenza della Lucarelli nella foto di gruppo sarebbe dovuta a un disguido, a un semplice ritardo. Un'ipotesi che però non convince del tutto i fan del programma che ormai sospettano di una rottura profonda e insanabile tra le due. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, Selvaggia Lucarelli potrebbe essere al capolinea della sua esperienza a Ballando con le Stelle. Bisognerà attendere qualche tempo per capire come andrà a finire...