Gf Vip, Micol Incorvaia: "La reincarnazione del demonio", è bufera

Al Grande Fratello vip non c'è Belen Rodriguez, ma è come se ci fosse. Perché l'argentina resta sempre al centro del gossip, visto che il suo ex (Antonino Spinalbese) adesso è nella casa più spiata d'Italia come concorrente. E in una chiacchierata di Antonino Spinalbese, ancora una volta, spunta proprio lei: Belen. Micol Incorvaia viene stuzzicata dal segno zodiacale della sudamericana. Insomma, Micol e Antonino improvvisano una sorta di oroscopo.



“La mia ex è Vergine, ascendente Scorpione“, dice Spinalbese che risponde a una domanda sulle sue vecchie fiamme. E sembra proprio che il riferimento sia dritto a Belen. “Che bruttissima combo”, commenta la Incorvaia e Antonino ride. La storia tra Belen e Spinalbese, lo ricordiamo, è finita all'improvviso senza troppe precisazioni e senza alcuna spiegazione. Lui è arrivato all'improvviso nella vita dell'argentina, un colpo di fulmine e poi la nascita di una bambina. Ma dopo pochi mesi la loro storia è finita. Micol, però, mette il carico da cento: "Vergine con ascendente Scorpione, la reincarnazione del demonio. Poi ci sono io, che sono Vergine ascendente Vergine, la seconda reincarnazione del demonio". Spinalbese ride ancora.



“E la madre di tua figlia di che segno è?”, chiede ancora Micol: tutto come se non avesse capito che si trattava di Belen Rodriguez. “Vergine ascendente Scorpione”, precisa Antonino. E poi Micol capisce tutto: “Ah, è lei, scherzoneee”. Spinalbese, in questa edizione del Gf vip, sta diventano uno dei protagonisti assoluti. Partito quasi in sordina, ovvero senza troppo clamore mediatico sembra essere diventato, ormai, punto cardine del Gf vip. Per intrighi, passioni e dinamiche.