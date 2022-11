Pooh, Dodi Battaglia sconvolge i fan: "C'è chi ci crede..."

30 novembre 2022 a

Dodi Battaglia ha parlato di una possibile reunion dei Pooh durante una intervista ai microfoni di Rtl 102.5. Il chitarrista della band è in giro per i teatri con il suo spettacolo Nelle mie corde. C'è chi sogna ancora di rivedere il gruppo riunito, anche per omaggiare Stefano D'Orazio. Ma Dodi dice che è qualcosa di impossibile al momento. Anche se lui sarebbe pronto a salire sul palco subito per vestire di nuovo i panni dei Pooh. "Al nostro interno ci sono diverse scuole di pensiero, c’è chi crede che la storia dei Pooh sia finita e chi come me la farebbe anche domattina", ha raccontato in radiovisione.

Lo scioglimento della band, avvenuto alcuni anni fa, ha rattristato molto i fan. Poi, la notizia tragica della morte di Stefano D'Orazio, lo storico batterista del gruppo, che è stato stroncato dal Covid in piena Pandemia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nel mondo della musica e non solo.

Ora Dodi Battaglia è impegnato nelle tantissime tappe in giro per l'Italia con le sue 60 chitarre: "La più vecchia è del 1954 e l'ho acquistata in America", ha spiegato Dodi. "Non ho impianti perché qui è andata bene, abbiamo scelto di coltivare bene l’orticello di casa nostra. Chissà come sarebbe andata ma qui certo non è andata male. La cosa bella è quello che sto vivendo ogni sera con lo spettacolo. Nelle mie corde che prende spunto da questo libro fotografico che ho fatto con le mie sessanta chitarre. Vado sul palco e racconto la mia storia anche in modo leggero. La mia carriera è come una medaglia che pesa e cerco di alleggerire. È uno spettacolo di due ore, con i miei racconti e le mie chitarre che rappresentano uno spaccato della mia vita”.