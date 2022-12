Pascale e Turci, a pochi mesi dalle nozze... girano voci clamorose

02 dicembre 2022 a

Francesca Pascale e Paola Turci pensano di allargare la famiglia. Dopo il matrimonio celebrato a luglio l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante pensano più in grande. Oltre ai 18 cagnolini di cui si occupano giornalmente, il settimanale Oggi riferisce della volontà della coppia di adottare dei figli. Le due, infatti, starebbe pensando a un "affido o un'adozione". Purtroppo però in Italia per le coppie dello stesso sesso non è possibile.

Nell'Unione europea è consentito in: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Slovenia. In ogni caso la Pascale e la Turci non sono le prime a voler adottare. Lo stesso Tiziano Ferro, da tempo residente negli Stati Uniti, è diventato papà di due bambini. Al suo fianco il marito Victor Allen.

"Non ho tantissime occasioni come questa di confrontarmi con persone che capiscono cosa vuol dire affrontare un percorso di genitorialità che non è esattamente quello che tutto il mondo ha conosciuto da sempre. Con i pro e i contro, le magie, poi quei momenti in cui ti guardi intorno, dici 'ma io sono nato per fare questo', perché tutto semplicemente è naturale e non c'è nulla di forzato", sono state le sue parole piene di felicità.