Ballando, Matano asfalta la giuria: "Prima che iniziamo..."

A Ballando con le Stelle va in onda la resa dei conti. Dopo le accuse e i veleni della scorsa settimana con i battibecchi tra Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi e Carolyn Smith, nel corso della puntata di questa sera ha colpito e non poco il pubblico l’appello di Alberto Matano che ha rivolto all’intera giuria: “Un auspicio prima di iniziare, mi auguro sia una serata più distesa di sabato scorso perché la nostra cifra è quella di divertire e intrattenere, fare spettacolo, ma tra di noi deve esserci rispetto e settimana scorsa è un po' mancato da questa parte del tavolo, non è stato un bello spettacolo. Mi rivolgo ai miei colleghi e amici, facciamo una bella serata ma all'insegna del rispetto tra noi”.

Parole forti che fanno capire quanto si alta la tensione dietro le quinte e soprattutto lascia intendere che le discussioni sono proseguite anche dietro le quinte dopo le scintille in diretta nella puntata di sabato scorso.

Bisogna capire se i componenti della giuria riusciranno a gestire la serata evitando frecciatine incrociate e concentrandosi soprattutto solo sulla gara che si disputa sul palco. Insomma l’appello è arrivato, bisogna capire se la Lucarelli, Mariotto e la Smith sono disposti a posare l’ascia di guerra.