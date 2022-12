Le Iene, Belen-Mammucari "sempre sul filo": alta tensione dietro le quinte

06 dicembre 2022 a

Nuova puntata de Le Iene. In attesa del consueto appuntamento di martedì 6 dicembre, è Platinette a commentare il programma di Italia1 ricordando la maretta tra i conduttori Teo Mammucari e Belen Rodriguez. "Sono sempre sul filo di un possibile attrito e di un bisticcio. Forse questi screzi sono costruiti dagli autori e non sono realisticamente vissuti da loro", commenta avanzando qualche sospetto sulle pagine d Di Più.

Screzi o non screzi il conduttore radiofonico non nasconde il successo dell'ultima trovata della trasmissione: i monologhi finali dei vip. Particolarmente apprezzato quello di Arisa. "Mi è piaciuto l’elogio della bontà e della necessità di fare del bene a sé e agli altri pronunciato dalla cantante Arisa tutta in rosa. Belle parole", ha confidato lasciandosi andare a un plauso della cantante.

Particolarmente riuscite anche le inchieste. Le stesse che talvolta dividono i telespettatori: "Il piatto forte di questo programma restano le inchieste, con gli inviati sul campo alla ricerca di verità. Sul filo di un intrattenimento che può sembrare anche molto coraggioso o imbarazzante, secondo i punti di vista". Basta pensare alla polemica sollevata dopo che il programma ha trattato quanto accaduto a Daniele. Il 24enne si è suicidato dopo la scoperta che la ragazza con cui chattava altro non era che un uomo adulto. Uomo anche lui morto suicida dopo essere stato raggiunto da Le Iene.