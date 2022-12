Francesca Fagnani sconvolge Costanzo: "Cosa metto sotto l'abito"

07 dicembre 2022 a

a

a

Oltre a Chiara Ferragni, varcherà il palco di Sanremo Francesca Fagnani. Il volto di Belve sarà co-conduttrice per una serata del festival della musica. Ad annunciarlo Amadeus e a confermarlo la diretta interessata ospite di "Facciamo finta che". Al programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, la giornalista rompe il silenzio: "Sono molto felice e onorata di questo invito a Sanremo. Ho il terrore delle scale dell’Ariston, io ho il 40, questi gradini saranno stretti. Potrei inaugurare le scarpe da ginnastica sotto l'abito da sera. Quando mi è arrivato il messaggio di Amadeus in cui mi chiedeva ‘Possiamo sentirci?’, mi sono seduta".

"Come ha reagito Mentana": Sanremo, la sorprendente rivelazione della Fagnani

"Ha già qualche idea su come gestirà la serata sanremese?", la incalza la Quadri mentre la Fagnani non attende a rispondere: "Non ho nessuna idea, dobbiamo ancora parlare. Adesso c'è stato l'invito e sono ferma lì". A intervenire in collegamento telefonico, Drusilla Foer: "Oddio, ho sentito che c'è lì una bionda che mi piace tanto. Francesca divertiti, fallo per qualcuno che ti è caro, che ti è simpatico, seduto sulla poltrona lì davanti, non ti preoccupare di niente. Divertiti".

"La mia paura più grande": Francesca Fagnani terrorizzata, cosa teme a Sanremo

Ecco allora il consiglio sulla scala: "Basta contarle prima, l’anno scorso erano sette gradini, il problema è se c’è quell’intermezzo che ti fa perdere il passo. Se arrivi in fondo perfetta sei sublime, se batti un roncio ti adoreranno ancora di più. Mia nonna diceva che se una donna guarda gli scalini di una scalinata, non merita quella scalinata, quindi non li guardare, vai a dritto, li conti, se arrivi alla fine bene, se inciampi sarai sublime, la Fagnani caduta sarà sublime. Divertiti, in bocca al lupo". E chissà se ne vedremo delle belle.