Prima della Scala, gelo e sconcerto: pelo e... si presenta vestita così

08 dicembre 2022 a

a

a

Sfilata di vip, autorità, politici, star, attrici e chi più ne ha più ne metta. La Prima della Scala è sì l'epicentro della cultura italiana e in particolare della scena culturale di Milano, ma è anche un (elitario) evento mondano. Un evento i cui partecipanti vengono scansionati, passati ai raggi X, sui giornali ci si scatena non soltanto con le pagelle all'opera proposta sul palco, ma anche con i voti agli outfit esibiti dai vip.

In scena - ieri mercoledì 7 dicembre - c'era il Boris Godunov diretto da Riccardo Chailly. Attorno alla scena, tra palco reale e altri palchi, c'era il gotha d'Italia e non solo: si pensi infatti che c'era anche Ursula von der Leyen, la presidente della commissione europea, ovviamente sul palco reale e vicina al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Dunque abbiamo visto di tutto un po': Roberto D'Agostino con giacca leopardata e pantaloni-fantasia con ideogrammi giapponesi; Morgan con le unghie smaltate in nero; Rocio Munoz Morale ed Alessandra Mastronardi con scollature super-sexy; Giorgia Meloni con abito firmato Armani; il ritorno di Angelino Alfano e chi più ne ha più ne metta.

Prima della Scala, ecco Morgan: sullo schermo dello smartphone... ma davvero? | Guarda

Ma spulciando tutte le fotografie dell'evento, ecco che ci si imbatte anche nell'ospite che, con assoluta probabilità, stravince il premio per la mise più stravagante, un outfit con cui viene de facto cancellato il dress-code. La potete vedere qui sotto: soprabito fucsia con innesti pelosi altrettanto fucsia, cappellino rosa con scritta "silenzio", trucco marcatissimo e al suo fianco, ad accompagnarla, un seriosissimo signore. Di chi si tratti non è dato saperlo: le agenzie di stampa rilanciano lo scatto con dicitura "un'ospite". Ma il look parla chiaro: improponibile.