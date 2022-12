Prima della Scala, il "miracolo" di Bruno Vespa: mentre andava in onda l'opera...

08 dicembre 2022 a

a

a

La Prima della Scala è stato un vero e proprio trionfo in termini di share. I numeri sono da capogiro. Come riporta vigilanzatv.it, almeno 1,5 milioni di italiani hanno tenuto acceso il televisore per guardare la prima della stagione del teatro La Scala di Milano. E la diretta ha fatto registrare un 9,1 per cento di share. I numeri infatti parlano chiaro e vanno letti nel modo corretto. La diretta dalle 18.00 alle 21.31 di fatto è in calo rispetto al 2021 e si tratta del risultato più basso dal 2016.

"Ogni tanto...": Giorgia Meloni, quella (amara) frase rubata su Andrea Giambruno

Ma in realtà Milly Carlucci e Bruno Vespa sono riusciti a incollare quasi un milione e mezzo di italiani davanti a un'opera complessa come il "Boris Godunov" cantata in russo e con una storia molto articolata. Il pubblico ha tenuto e il risultato va legato assolutamente all'opera trasmessa che avrebbe potuto scoraggiare in tanti. E invece ribadiamo un milione e mezzo di italiani hanno seguito questo evento in tv.

Prima della Scala, ecco Morgan: sullo schermo dello smartphone... ma davvero? | Guarda

La coppia di conduzione Milly Carlucci e Bruno Vespa è collaudata e infatti nel presentare l'opera e gli ospiti si trovavano "a memoria" come spesso si usa dire nel gergo calcistico. E anche l'opera ha ricevuto lunghi minuti di applausi, segno che la scelta è stata apprezzata dal pubblico che ha seguito dalla Scala la magia di questa prima.