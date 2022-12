Lorella Cuccarini, il dolore nascosto: "Credevo di essere un disastro"

09 dicembre 2022 a

Lorella Cuccarini come non l'avete mai vista. La ballerina, showgirl si confessa a Tele Sette e racconta il lato privato della sua vita. Quello che in pochi conoscono. E così la Cuccarini ha parlato di un dolore nascosto per tanto tempo che solo con gli anni è riuscito a superare: "Sicuramente costruire una famiglia mi ha reso più forte, consapevole. Quando guardo gli occhi dei miei figli e capisco che per loro posso essere speciale penso che forse non sono un disastro come credevo". Poi parla delle sue debolezze: "Con me stessa sono sempre stata dura, esigente. Nel tempo però ho imparato ad essere più indulgente, a scoprire l’importanza della leggerezza e riesco a perdonarmi più cose".

La Cuccarini ha poi rivelato che a 18 anni il suo unico obiettivo era quello di realizzarsi nella danza. Ma mai avrebbe immaginato di diventare un volto così popolare e conosciuto della televisione.

E così la Cuccarini guardandosi alle spalle fa un bilancio della sua vita e della sua carriera: "Ho avuto di più di quanto sperassi". Insomma la Cuccarini non ha rimpianti, anzi è riuscita a superare quel guidizio severo su se stessa che forse, in alcuni tratti della sua carriera, è stato un freno.