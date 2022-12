Al Bano e Loredana Lecciso, la figlia Jasmine sbotta: "Cosa dicono su di loro"

10 dicembre 2022 a

Jasmine Carrisi, ospite di Pierluigi Diaco nell'ultima puntata di Bella ma, su Rai 2, ha parlato dei suoi genitori - Al Bano e Loredana Lecciso - e della sua carriera nel mondo della musica. Jasmine ha confessato di non aver mai sofferto per avere un cognome così importante ma per un certo tipo di gossip. La giovane infatti ha sbottato: "Il gossip per un periodo l'ho odiato, mi ha dato tantissimo fastidio che tutti sapessero tutto della mia famiglia ma molte cose scritte erano cavolate. Per un periodo ho avuto un rigetto".

Jasmine Carrisi ammette anche di essere "qui grazie al mio cognome". "Ho tanti progetti in ballo di cui ancora non posso parlare ma il 2023 sarà un bell’anno", spiega. Certo essere una Carrisi l'ha aiutata sia per la sua carriera nel mondo della musica sia per le ospitate in tv, come appunto nel talk di Rai2. E la Carrisi lo dichiara candidamente: "Io credo molto di averlo ottenuto grazie al cognome ma sono molto determinata a impegnarmi e farmi conoscere per come sono. Per me è una sfida". Quindi si è esibita in playback con il suo brano, la cover di Nessuno di Mina cantata con il padre Al Bano e Clementino e intitolata Nessuno Mai.