Striscia la Notizia, "ci amiamo": clamoroso dietro al bancone di Ricci

Un sodalizio di grande successo quello tra Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Gli storici conduttori di Striscia la Notizia tornano dietro il bancone del programma di Canale 5. "Squadra che vince non si cambia e squadra che vince ritorna! Io sono dietro al bancone dalla primissima puntata e ogni volta, quando rientro, è assolutamente una grandissima emozione", spiega all'AdnKronos Greggio. Le novità però, tiene a precisare, non mancano.

E arrivano puntualmente in onda: "Io qualche novità ce l’ho ed Enzino anche, ma non ce le diciamo: ci facciamo delle sorprese in onda... È ovvio che gli autori hanno sicuramente tantissime novità e noi le scopriamo mano a mano che ci arrivano i copioni. Certamente 'Striscia' è una trasmissione che, pur continuando a mantenere la sua tradizione satirica ma anche informativa, è amatissima dal pubblico, che penso aspetti questa coppia storica formata non solo da due conduttori ma da due grandi amici, quali siamo io ed Enzino".

Il segreto del loro successo? Presto detto: "Noi siamo forse i conduttori più longevi e quelli più abituati a prenderci in giro e a entrare nelle case delle famiglie - gli fa eco Iacchetti prima di lasciarsi andare a un'ammissione - E poi, ci amiamo! Questo è il nostro segreto".