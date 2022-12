FdI, Cristina D'Avena? La conferma: gode Meloni (e la sinistra impazzisce)

13 dicembre 2022 a

Fratelli d'Italia compie dieci anni e festeggia a Piazza del Popolo. Un compleanno dalla durata di tre giorni che vede da giovedì 15 dicembre un susseguirsi di interventi e annunci. Tra gli ospiti anche una vip: Cristina D'Avena. La cantante delle più amate sigle dei cartoni animati non ha mai nascosto una certa simpatia per Giorgia Meloni, tanto da omaggiarla cantando sul palco di FdI. A confermarlo Clarissa, sorella dell'artista: "Cristina ha una forte simpatia per Giorgia" e così ecco spiegata la sua presenza.

"Quel giorno in cui io e la Meloni...": la rivelazione di Cristina D'Avena

Proprio a Libero la cantante ha ricordato un episodio del passato: "Ho saputo che la Meloni mi segue: una volta eravamo a una trasmissione e lei si entusiasmò quando le dissero che nel blocco seguente sarei arrivata io. Con lei canterei volentieri, magari Mila e Shiro o Memole, appunto". Come lei a Piazza del Popolo ci saranno diversi ministri: da Francesco Lollobrigida a Raffaele Fitto, dal vice al Mef Maurizio Leo al co-fondatore Guido Crosetto.

Attesi però anche i leader alleati, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Quest'ultimo solo in collegamento. Alla manifestazione dal nome "Dieci anni di amore per l'Italia" iscritti e simpatizzanti potranno assistere a un annuncio: il nome del candidato del centrodestra alle regionali del Lazio. In pole al momento c'è Paolo Trancassini, deputato ed ex sindaco di Leonessa. Non si esclude però la candidatura di Fabio Rampelli, vicepresidente di FdI della Camera. La nomina verrà decisa proprio in queste ore e ufficializzata nella tre giorni.