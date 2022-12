Gf Vip, oltre lo scandalo: "Ha fatto la zocc***", Fiordelisi insultata

Francesco Fredella 14 dicembre 2022 a

Quelle parole che, sicuramente, suonano male. Forse impronunciabili. Edoardo Donnamaria offende Antonella Fiordelisi apostrofandola in modo pesante. Quello che c'è tra loro sembra un rapporto "tossico", ma si sa: nella casa del Gf Vip tutto quello che accade viene ingigantito, esorcizzato sai social. Ma Donnamaria dice una frase troppo forte: “Ha fatto la zocc***...". Insomma, ad Oriana Marzoli, che facevano riferimento a delle dinamiche accadute ben prima dell’ingresso della venezuelana, ha apostrofato la fidanzata come "zocc***". Tutto è accaduto nel corso di una chiacchierata con Oriana: Donnamaria sarebbe impazzito di gelosia. "Antonella ha fatto la zocc*** con lui (Antonino, ndr) tutto il giorno, ci ballava, si strusciava…", dice. La colpa sarebbe tutta di Antonino, che secondo Edoardo ci proverebbe con la Fiordelisi. Davvero così?

Cosa diranno adesso i Donnalisi, i fan della coppia Donnamaria - Fiordelisi? Tra l'altro la sportiva, che aveva rivelato di essere single nella casa, avrebbe il cuore impegnato. Almeno in parte. Infatti, nelle scorse settimane era spuntato un uomo, un ragazzo speciale, a cui lei è molto legata. Ma non si tratta di un fidanzato. Anche una delle amiche del cuore di Antonella, Ilenia Virno, l'ha ribadito più volte.

Adesso cosa accadrà? Le dinamiche nella casa del Gf vip continuano e siamo entrati davvero nel vivo. Non dimentichiamo, infatti, che Donnamaria - Fiordelisi stanno uscendo adesso per davvero allo scoperto. Il loro rapporto, abbastanza altalenante come le montagne russe, ora più che mai potrebbe essere in difficoltà. Semplicemente in bilico. E quindi aspettiamoci di tutto. Tenetevi forte: non siamo ancora al giro di boa.