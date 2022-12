Amadeus, "quote rosa a Sanremo? Offensivo"

16 dicembre 2022 a

Amadeus ha messo a tacere sul nascere le solite polemiche strumentali sulle cosiddette quote rosa. “Solo due donne su dodici artisti in gara a Sanremo Giovani? Non ho mai scelto il cast in base alle quote rosa, lo trovo offensivo”, ha dichiarato il direttore artistico del Festival di Sanremo. “Va in gara il meglio che ho potuto ascoltare tra i giovani. E non ho mai pensato - ha sottolineato - di mettere due donne in più, solo per farci dire che siamo bravi”.

Inoltre Amadeus ha spiegato perché ha deciso di allargare la competizione riservata ai Giovani: “Ascoltando le canzoni era impossibile sceglierne solo tre, questa sera avremmo fatto un grande errore. Quando ho parlato con gli autori sono stati tutti favorevoli a cambiare il regolamento, hanno capito che c'è un materiale notevole. Il filo rosso che li unisce è quello dell'attualità, tutti e dodici sono brani attuali e forti, si possono chiudere gli occhi e scegliere a caso e si pesca un brano forte. Stasera sarà una festa, non a caso vengono tutti i big già annunciati, cosa che prima non accadeva. Molti di loro sono stati al posto dei giovani”.

Infine il direttore artistico ha smentito la presenza di co-conduttrici internazionali: “Ci saranno alcuni ospiti stranieri, ma come ho sempre detto i miei super ospiti sono i cantanti in gara. Gli ospiti italiani saranno alcuni over70 che appartengono alla storia della musica e che Sanremo deve omaggiare. Li voglio abbracciare e non ricordare: sono un patrimonio presente e li voglio portare sul palco”.