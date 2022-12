Ballando, "purtroppo è successo": dramma-Garko a poche ore dalla diretta

17 dicembre 2022 a

a

a

"Purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio": Milly Carlucci lo ha detto a La Vita in Diretta su Rai 1, in attesa della semifinale di Ballando con le Stelle, che andrà in onda questa sera. L'attore aveva già avuto un pesante infortunio al braccio in passato. Ecco perché ora resta da capire se riuscirà a portare a termine il suo percorso nel talent. In ogni caso, pare che alla fine Garko gareggerà, anche se con un’ampia limitazione.

Ballando, disastro assoluto per la Carlucci: cosa "spunta" nel promo della puntata

Scendendo nel dettaglio dell'infortunio, poi, la conduttrice ha spiegato: "Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori, quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio. Devo dire che è piuttosto grosso l’infortunio, però sabato sarà in pista. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente pazzesco. Lunedì avrà un altro controllo e capiremo per la finalissima del 23 che cosa può fare”.

"Biagiarelli? Con un'altra fidanzata". Selvaggia Lucarelli, aperto il fuoco su Ballando

Garko, tra l'altro, è uno dei favoritissimi per la vittoria finale di Ballando. Prima di rendere noti i dettagli dell’infortunio dell’attore, la Carlucci aveva detto: "Qual è il suo stato d’animo? Combattivo, come sempre. Lui è il nostro eroe che non si abbatte mai, veramente è Rocky Balboa. Ieri sera mi scriveva a tarda notte: ‘Io ce la metto tutta e ce la farò’. Quindi noi sabato ci vediamo per la nostra puntata complessa, che è il ripescaggio per gli eliminati ed è anche la prima parte della finale per quelli che si sono già qualificati e quindi anche per Gabriel. Cosa devono fare quelli già qualificati? Faranno una gara per accumulare punteggio".