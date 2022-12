Ballando, Fiorello: "C'è gente che...", la bordata a Milly Carlucci

19 dicembre 2022 a

Rosario Fiorello è uno dei quattro milioni di telespettatori che guardano questa edizione di Ballando con le stelle ma ha confessato di non apprezzare certe situazioni che si sono create durante la gara. Il conduttore di Viva Rai2! ha infatti osservato che il regolamento del programma rovina la magia di uno spettacolo così intenso come appunto è Ballando. "È un programma che io adoro tantissimo. Ogni sabato sera sono lì a guardare, però non ci ho capito niente", ha detto Fiorello. "Io non ho capito il regolamento. C’è gente che non viene mai eliminata, sta sempre lì".

E oggettivamente, nelle ultime tre puntate di Ballando con le Stelle nessuna delle coppie in gara è stata eliminata. La coppia formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron e quella di Rosanna Banfi e Simone Casula, infatti, sono state ripescate grazie al salvacondotto, una sorta di “ultima chance” in mano ai commentatori ed ex ballerini Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

“Ad un certo punto ho visto che hanno eliminato Mughini. Mi dispiace, mannaggia. Ho pensato. ma poi.. ‘E ora Mughini!’. Ma come mai? Ma qual è il sistema di regole? Manco nella finanziaria ci sono tanti emendamenti", ironizza Fiorello. "C’è il tesorino del tesoretto del tesorone. Uno si chiede ‘Ma perché quello è tornato a ballare? Perché ha 28 punti sulla patente".