Mario Giuliacci "è morto": Mosetti, il clamoroso scivolone

Mario Giuliacci è ancora un punto di riferimento per quanto concerne le previsioni del tempo. A 82 anni il colonnello non solo è un personaggio, ma è anche un meteorologo nel pieno delle sue funzioni, come si evince dai report che pubblica quotidianamente sul suo sito ufficiale. Nelle ultime ore Giuliacci è però diventato virale sul web per motivi che non c’entrano nulla con le previsioni del tempo.

Nel pomeriggio di domenica 18 dicembre, il colonnello è intervenuto nella diretta Instagram di Antonella Mosetti. La showgirl ed ex gieffina stava parlando del più e del meno con i suoi fan, rispondendo anche alle domande che le venivano poste. A un certo punto ha notato il nome di Giuliacci, ma non si è resa conto che fosse quello vero che era passato per salutarlo. E allora la Mosetti si è lasciata andare a un commento che ha suscitato parecchia ilarità.

“Ah certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio, è morto credo. Era vecchio”, ha dichiarato la showgirl. Il meteorologo per fortuna è vivo e vegeto e ha smentito la fake news sul suo conto in maniera ironica: “Ma come morto? Sono io che scrivo qui”, il tutto accompagnato dalle emoticon delle corna, chiaro segno scaramantico. La Mosetti non se ne è resa conto, ma i social sì: il siparietto è così diventato virale e commentatissimo.