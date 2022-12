Noemi Bocchi, lo sfogo: "Musica da circo, 10 anni...", chi umilia

20 dicembre 2022 a

Veleni senza fine tra Noemi Bocchi e il suo ex marito. In una recente intervista a Chi, Mauro Caucci si è sfogato con il settimanale di Alfonso Signorini raccontando alcuni retroscena sull'ex moglie. Insomma un colloquio quello di Caucci per far emergere presunti lati oscuri della Bocchi. E una frase su tutte ha fatto esplodere l'ira della nuova fiamma di Francesco Totti. L'ex marito infatti ha affermato: "Noemi sa perfettamente cosa vuole e come ottenerlo...".

Una vera e propria insinuazione che mette nel mirino l'ex moglie cercando di fatto di accendere i riflettori su la presunta attitudine della Bocchi a manipolare gli uomini. E così, dopo aver incassato il colpo, la Bocchi ha deciso di reagire. E lo ha fatto a modo suo con una storia sui social che in pochissimi sono riusciti a vedere, il suo prfilo infatti è blindatissimo.

E così a raccontare tutto è stato Vanity Fair: "Grazie per questi 10 anni unici", ha scritto la Bocchi con una musica da circo ad accompagnare lo sfogo e da una serie di emoji con le risate, come a voler sottolineare che Caucci stia nascondendo qualcosa sulla loro relazione solo per ottenere visibilità. Insomma la storia tra la Bocchi e Totti continua a suscitare veleni e colpi alle spalle. Ne vedremo delle belle...