Ballando con le stelle, Costamagna confessa: "Un ostacolo forte"

"L'ostacolo forte l’abbiamo superato, cioè il ritorno, e adesso ce la giocheremo alla grande la finalissima, non siamo mica arrivati in finale tanto per…": Luisella Costamagna lo ha detto ieri a La Vita in Diretta su Rai 1. Lei e il suo maestro di ballo Pasquale La Rocca sono stati ripescati nell'ultima puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato scorso.

"Dì che saremo lì per vincere", ha detto poi la giornalista rivolgendosi al suo partner. Che ha risposto: "No dai, però sono felice di essere con lei nella finalissima”. “Ci tenevo ad entrare in finale con Luisella Costamagna“, ha ammesso il ballerino. A quel punto il conduttore, Alberto Matano, ha rivelato ai telespettatori che Pasquale ha vinto ben tre edizioni di Ballando all’estero: “Sono state tre vittorie consecutive, una in Belgio e due in Irlanda”, ha svelato La Rocca.

La parola è poi passata a Guillermo Mariotto, anche lui ospite del talk: “C’è un respiro internazionale anche nelle coreografie di Pasquale. Altri finalisti si sono ammosciati durante la scorsa puntata. Se Garko venerdì non ballerà per via dell’infortunio, Luisella e Pasquale potranno spazzare via gli avversari”. E ancora: "Non so se vi faranno fare dei madley". “Effettivamente se Gabriel Garko non riuscirà a ballare, io prevedo un podio misto con Ema Stokholma, Luisella Costamagna e Alessandro Egger”, ha rivelato poi Matano.