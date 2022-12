Ballando, Rosanna Banfi sconvolta: "Mai successo", prima della finale...

22 dicembre 2022 a

Manca poco alla finalissima di Ballando con le stelle. Tra le sette coppie ancora in gara c’è anche quella composta da Rosanna Banfi e Simone Casula: non è tra le favorite, però potrebbe riservare sorprese. Di certo l’attrice può essere molto soddisfatta di questa esperienza, indipendentemente dall’esito finale. Intervistata dal settimanale Oggi, ha svelato un episodio verificatosi grazie a Ballando che l’ha resa felice.

Per lei non è stato facile uscire dall’ombra di suo padre Lino Banfi: “L’altra settimana eravamo a Milano e lui ha voluto fare una passeggiata. Alcune signore hanno cominciato a gridare: ‘Rosanna, noi votiamo per lei’. Poi, in seconda battuta: ‘Ah, ma c’è pure Lino’. Questo non era mai successo”. Poi l’attrice ha confidato che non si sarebbe mai aspettata di arrivare in finale a Ballando: “Ho iniziato dicendo: ‘Speriamo di arrivare alla terza puntata…’, non fosse altro per evitare le prese in giro dei figli. E invece mi sono ritrovata in finale”, e pure meritatamente, bisogna aggiungere.

La Banfi ha speso belle parole per il suo compagno i ballo: “È stato bravissimo con me. Mi ha spronata: ‘Proviamo questo, anche se non credo ci riuscirai’. Allora accettavo la sfida e portavo a casa il risultato. I miei figli si lamentano che sono tirchia di carezze, invece Simone me le ha fatte riscoprire”.