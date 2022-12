Ballando, Lucarelli "isolata"? "Non è il Donbass": che sta succedendo

Francesco Fredella 22 dicembre 2022 a

A Ballando con le stelle accade di tutto. Un'edizione con i fiocchi, molto entusiasmante e ricca di colpi di scena. Adesso sta per arrivare la finalissima, ma c'è chi rimpiange la giurata Roberta Bruzzone: la nota criminologa da quest'anno non è più nel cast come presenza fissa. Alla vigilia della finalissima arrivano le parole di Selvaggia Lucarelli, che decide di togliersi qualche sassolino dalle scarpe rispondendo a delle domande su Instagram stories.

“Considero la sua assenza una delle ragioni per cui sono rimasta piuttosto isolata nel programma. Ma amen, è tv non il Donbass", dice la Lucarelli che in questa edizione ha dovuto fare i conti con la rottura definitiva con attaccata usando parole molto pesanti. Ma la giornalista, poi, ironizza sull’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli (suo fidanzato). “Più possibilità con un’altra fidanzata”, racconta sempre sui social. Secondo la Lucarelli, infatti, sarebbe stato attaccato perché suo compagno.

Poi Selvaggia parla di alcuni del cast. E dice: “Simone Di Pasquale è il più educato e intelligente”. Adesso preparatevi a quello che accadrà nella puntata del 23 dicembre. La finalissima di Ballando con le stelle è molto attesa, tra i protagonisti di questa edizione c'è anche Alessandro Egger - modello ed attore. Secondo gli esperti potrebbe essere lui il vincitore. Ma c'è anche chi scommetterebbe su Rosanna Banfi o Gabriel Garko. Non sottovalutate il ripescaggio: potrebbe riservare un colpo di scena a sorpresa. Il conto alla rovescia per la nuova puntata è arrivato, mettetevi comodi.