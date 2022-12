Ballando fatto a pezzi dalla Lucarelli: "Ma quali tutti amici? Edizione catastrofica"

23 dicembre 2022 a

Selvaggia Lucarelli si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In vista della finalissima di Ballando con le Stelle, la giudice del programma di Rai 1 fa un bilancio sull'edizione del 2022. E le parole sulla trasmissione di Milly Carlucci sono tutt'altro che al miele. "Considero questa edizione di Ballando catastrofica", esordisce per poi infierire: "La finale? Una liberazione. L’edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga". Complici i colleghi: "Mi sembrano più esasperati loro: io lì in mezzo sono la più tranquilla. Ho sempre avuto rapporti cordiali con tutti, sono loro a essere cambiati. Qualche frizione c’era stata, com’è normale che sia, e quest’anno ero ben disposta, felice che Lorenzo fosse in gara: invece fin da subito ho notato un muro di livore e di rancore che ha varie origini".

Intervistata da FQmagazine, l'opinionista parla di problemi che hanno origini ben più lontane. Il primo ricordo è quello dello scorso anno, quando protagonisti indiscussi sono stati i suoi screzi con Morgan. "Ci sono stati episodi sgradevoli, in diretta e dietro le quinte, dove Morgan mi ha insultata in mia assenza davanti a Lorenzo e ad altri testimoni. Tutti sapevano ma si è fatto finta di nulla, continuando a elogiare il personaggio. È mancata la gentilezza anche da persone dalle quali me la sarei aspettata", ammette.

E quest'anno non è andata meglio. Nota a tutti la litigata con Iva Zanicchi, per la quale la Lucarelli contesta il silenzio di tutti gli altri. "Prendere posizione serve a ripristinare la giustizia e a dimostrarsi compatti quando si va oltre. La questione Zanicchi è sfuggita di mano, in privato magari mezza cosa me l’hanno detta ma in pubblico mai". La Carlucci compresa. Da qua la stoccata: "L'unica cosa che mi sento di smentire fortemente è che a Ballando siamo tutti amici. O, come sento spesso dire 'siamo una famiglia', a meno che per famiglia non si intenda una famiglia con i suoi tratti disfunzionali". Per questo e tanto altro la Lucarelli non esclude un suo addio: "Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto".