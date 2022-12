Ballando, Selvaggia Lucarelli lascia? Terremoto a poche ore dalla finalissima

24 dicembre 2022 a

a

a

Andrà in onda stasera 23 dicembre la finale di Ballando con le stelle. Tra le sette coppie in gara, c'è quella composta da Iva Zanicchi e Samuel Peron. E Selvaggia Lucarelli in una intervista a Il Fatto Quotidiano ha rivelato che la produzione del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, le ha già fatto sapere di essere stata confermata anche per la prossima edizione, ma la diretta interessata non ha ancora preso una decisione in merito, è ancora delusa e amareggiata dalle polemiche. "Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto…".

"Ma quali tutti amici? Edizione catastrofica": Selvaggia fa a pezzi Ballando, terremoto-Rai



La giurata ha quindi definito "catastrofica" quest’ultima edizione del talent show. "Devo dire che l’uscita dal cast di Roberta Bruzzone ha acuito l’isolamento… Andata via lei, non ho trovato la stessa complicità con nessuno. Tutti i giurati, tranne Ivan Zazzaroni, che nei suoi confronti è stato un po’ più morbido, l'hanno delusa: "Non hanno capito quando andavano abbassati i toni. Dopo due settimane di ‘shitstorm’ contro Lorenzo, non ho ricevuto una telefonata…". Secondo la Lucarelli il suo fidanzato è stato usato per colpire lei: "è stato il mezzo".