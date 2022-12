Ballando, Milly Carlucci sistema la Lucarelli? "Lo decide il pubblico"

23 dicembre 2022 a

La finalissima di Ballando con le Stelle si preannuncia frizzante. A poche ore dal suo inizio, Milly Carlucci si collega con Storie Italiane. Qui, nella puntata in onda su Rai 1 venerdì 23 dicembre, la conduttrice sembra lanciare una chiara frecciata a Selvaggia Lucarelli. La giurata della trasmissione ha ammesso di essere "delusa" e accusa i colleghi per l'eliminazione del compagno, ex concorrente del programma. Ecco allora che la Carlucci, in collegamento con Eleonora Daniele, si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

"In altre edizioni - ha spiegato in riferimento ai giudici - hanno degli auricolari con gli autori che dicono loro cosa dire dei concorrenti, qui non è così, sono loro stessi al 100 per cento nel bene e nel male con tutte le loro contraddizioni". Già il riferimento alla Lucarelli sembra chiaro. Ma non finisce qui: "Uno se la prende con la giuria, ma chi è stato eliminato è stato eliminato dal pubblico da casa è lui che decide, come decide chi deve essere ripescato".

Proprio la Lucarelli, giorni fa, aveva parlato così dell'eliminazione del compagno: "Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata. Chi sarà ripescato per la finale? Senza ombra di dubbio Luisella Costamagna. Poi posso dirvi che i finalisti mi sono tutti simpatici, tranne uno".