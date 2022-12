Ballando, Selvaggia minaccia in diretta: "Cosa posso dire? Basta, vado via"

24 dicembre 2022 a

Se davvero, come sostiene qualcuno, quella di ieri sera sarà stata l'ultima puntata di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, la giurata avrà lasciato con il botto. Dopo una edizione passata a battagliare con i colleghi, da Guillermo Mariotto a Carolyn Smith, e perfino prendersi insulti da Iva Zanicchi (che le ha dato della "tr***a" in diretta), la blogger e giornalista a inizio finalissima ha perso le staffe con il pubblico e si è arrabbiata con la padrona di casa, Milly Carlucci, minacciando di andarsene a gara in corso.

La fredda cronaca. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno appena finito la loro prima esibizione. Dai giurati piovono consensi unanimi. La Lucarelli prende la parola e azzarda una mezza critica, sostenendo di averli visti ballare meglio nelle scorse puntate. Apriti cielo: dal pubblico in sala partono fischi sonori. "Adesso basta - sbotta Selvaggia, visibilmente irritata -, questo è un teatrino stucchevole. Devo andare via?". Chiede, quasi facendo per alzarsi. La Carlucci, spiazzata, interviene richiamando all'ordine il pubblico, che attendeva la Lucarelli al varco per poterla bombardare. "Cosa posso dire? Che sono bravi? Siete bravi - è la reazione stizzita di Selvaggia -, D'ora in poi dirò che sono tutti bravi". "No no, Selvaggia, no", prova a placare la sua ira la Carlucci. "Mi sono stancata, voglio finire un pensiero". "Finiscilo, dai". "No, non finisco niente. Mi eravate piaciuti".

Quindi, quasi una provocazione. Mariotto aggiunge sui due ballerini: "A me non eravate piaciuti". Il pubblico resta in silenzio: "Niente buuu per lui? Strano, niente buuu", è il commento amaro della Lucarlelli.