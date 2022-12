Ballando, furioso sfogo di Biagiarelli: "Nel nostro locale spazzatura..."

24 dicembre 2022 a

Una polemica infinita, a Ballando con le Stelle. La stagione è terminata con la vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Milly Carlucci ha inanellato su Rai 1 un trionfo in termini di share. Ma il veleno resta. Selvaggia Lucarelli, infatti, per tutta la finalissima è apparsa molto nervosa, in rotta con la giuria e forse anche con la Carlucci: non solo gli scontri avvenuti durante la stagione di Ballando, ma anche quell'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, il suo compagno, forse ingiusta e che non ha mai digerito.

Tanto che Biagiarelli ha addirittura disertato la finalissima di Ballando con le Stelle: così come tutti i concorrenti che hanno animato quest'edizione, era atteso in studio, ma non si è visto. Ha preferito rimanere a casa, a guardare dalla televisione.

Ma non solo. Lo stesso Biagiarelli ha vergato un pesantissimo sfogo che ha affidato ai suoi canali social. Uno sfogo in cui ha scritto quanto segue: "Volevo dire solo che domani se volete passare nel nostro locale spazzatura troverete un botto di onestà intellettuale e coraggio perché torna a casa una persona a cui ne avanza sempre tantissimo e non sappiamo più dove metterlo. Selvaggia ti amo sempre di più". Il riferimento è a tutte le accuse piovute a Selvaggia Lucarelli sia in trasmissione sia fuori. Una dichiarazione d'amore, una comunità d'intenti. Ma la polemica su Ballando, anche a stagione finita, per ora resta altissima e si fa molto sentire.