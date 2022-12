Domenica In, De Sica sconvolgente: "Io figlio dell'amante"

25 dicembre 2022 a

Una puntata ricca di sorprese quella di Domenica In in onda il giorno di Natale. Mara Venier ha ospitato Christian De Sica. L'attore, in onda su Rai 1, ha raccontato il Natale particolare che trascorreva da bambino. "Io ero figlio dell’amante di mio padre, lui era sposato con un’altra attrice che si chiamava Giuditta Rissone e aveva una figlia, mia sorella. Non aveva il coraggio di dircelo ma lui faceva tutto doppio".

Il regista e premio Oscar, stando a quanto raccontato dal figlio, passava parte della cena con la famiglia dell'attore e parte con la prima moglie. "Mangiava con noi prima i tortellini, il cappone e panettone, poi ci metteva a letto - ha spiegato tornando a parlare del suo passato - Successivamente prendeva un taxi e attraversava Roma, andava ai Parioli, si metteva a tavola con la prima moglie e mangiava i tortellini, il cappone e panettone... Anche il 25 la stessa cosa, tutto doppio faceva".

Rivelazioni che hanno portato De Sica, ma anche la Venier, a emozionarsi: "Dormiva tre giorni con la moglie, tre giorni con l'amante". Solo anni dopo De Sica ha chiesto al padre chi glielo avesse fatto fare. La sua risposta? "Capita...".